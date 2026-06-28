Blitz dei Carabinieri a Vigevano: sequestrati oltre 2 kg di hashish, un’arma, contanti e documenti falsi

Vigevano (PV) – Oltre due chili di hashish, un’arma, munizioni, denaro contante e documenti falsi. È il bilancio di una operazione dei Carabinieri della sezione operativa di Vigevano, che nei giorni scorsi hanno arrestato tre persone nell’ambito di un servizio straordinario contro il traffico di sostanze stupefacenti e per la ricerca di armi. Durante le perquisizioni domiciliari, i militari hanno trovato in un frigorifero, in uso comune a un uomo di 35 anni incensurato e a uno di 25 con precedenti di polizia, 2,176 chili di hashish, suddivisi in 21 panetti.Nella camera da letto del ragazzo di 25 anni, assente al momento del controllo, i Carabinieri hanno inoltre sequestrato un’arma risultata provento di un furto commesso a Ottobiano nel 2019, munizioni di vario calibro, 28.110 euro in contanti, una macchina conta-soldi, monili in oro e documenti d’identità falsi. Nell’ambito della stessa operazione, i Carabinieri hanno controllato anche l’abitazione di un ragazzo di 22 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari. Nella sua camera da letto sono stati trovati 273 grammi di hashish, divisi in 14 involucri, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e un coltello ancora sporco di sostanza stupefacente.Per quest’ultimo l’Autorità giudiziaria ha disposto l’aggravamento della misura cautelare, sostituendo gli arresti domiciliari con la custodia in carcere. Tutti e tre gli arrestati sono stati portati alla Casa Circondariale di Pavia, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.