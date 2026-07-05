Formula uno – Domina la Ferrari a Silverstone: Leclerc primo e Hamilton terzo

Gran Bretagna – Charles Leclerc ha vinto con la Ferrari il pazzo GP della Gran Bretagna della Formula 1 2026 a Silverstone, al termine di una gara piena di colpi di scena, strategie ribaltate, penalità e ritiri pesantissimi, e finita dietro la Safety Car. Il monegasco ha preceduto la Mercedes di George Russell e l’altra Rossa di Lewis Hamilton, terzo davanti al suo pubblico dopo una gara condizionata dalla penalità di 5 secondi per falsa partenza. Nel finale Russell ha approfittato del caos per beffarlo. La Safety Car entrata dopo l’uscita di pista di Max Verstappen ha ricompattato il gruppo e ha trasformato gli ultimi giri in una volata. Le Ferrari si fermano al box per un pit-stop, Russell no. Leclerc ha resistito davanti, mentre il piota Mercedes è riuscito a chiudere secondo davanti a Hamilton, completando un podio amarissimo per Lewis ma pesantissimo per la squadra tedesca.Il grande sconfitto della domenica è Kimi Antonelli. Dopo aver vinto la Sprint e conquistato la pole position, il leader del Mondiale sembrava ancora una volta in grado di riportare la gara verso la Mercedes. Dopo essere stato superato al via dalle Ferrari, l’italiano ha passato Hamilton ed è rimasto a lungo il principale avversario di Leclerc. Poi il colpo di scena: un problema sulla sua Mercedes, indicato come legato alla sospensione, lo ha costretto a rientrare ai box due volte e, nonostante la tenacia di non ritirare la macchina come consigliato dal muretto, ha proseguito chiudendo però fuori dalla zona punti a causa di una penalità per track limits. Una beffa enorme per Antonelli, che aveva vissuto un sabato perfetto e sembrava pronto a prendersi anche Silverstone.La domenica di Silverstone resta così soprattutto la domenica di Leclerc e della Ferrari: su una pista che doveva metterla in difficoltà, la Rossa ha firmato una delle vittorie più pesanti della stagione.

Ordine d’arrivo

1. Charles Leclerc (Ferrari)

2. George Russell (Mercedes)

3. Lewis Hamilton (Ferrari)

4. Lando Norris (McLaren)

5. Isack Hadjar (Red Bull)

6. Liam Lawson (Racing Bulls)

7. Arvid Lindblad (Racing Bulls)

8. Gabriel Bortoleto (Audi)

9. Franco Colapinto (Alpine)

10. Pierre Gasly (Alpine)

11. Oscar Piastri (McLaren)

12. Carlos Sainz (Williams)

13. Oliver Bearman (Haas)

14. Esteban Ocon (Haas)

15. Sergio Perez (Cadillac)

16. Kimi Antonelli (Mercedes)

17. Valtteri Bottas (Cadillac)

18. Fernando Alonso (Aston Martin)

19. Lance Stroll (Aston Martin)

Rit. Max Verstappen (Red Bull)

Rit. Alexander Albon (Williams)

Rit. Nico Hulkenberg (Audi)

Classifica piloti

1 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 179

2 George Russell Mercedes 154

3 Lewis Hamilton Ferrari 147

4 Charles Leclerc Ferrari 108

5 Lando Norris McLaren 97

5 Oscar Piastri McLaren 82

7 Max Verstappen Red Bull 76

8 Isack Hadjar Red Bull 52

9 Pierre Gasly Alpine 42

10 Liam Lawson Racing Bulls 39

11 Arvid Lindblad Racing Bulls 20

12 Oliver Bearman Haas 18

13 Franco Colapinto Alpine 18

14 Carlos Sainz Williams 6

15 Gabriel Bortoleto Audi 6

16 Alexander Albon Williams 5

17 Esteban Ocon Haas 3

18 Fernando Alonso Aston Martin 1

19 Nico Hulkenberg Audi 0

20 Valtteri Bottas Cadillac 0

21 Sergio Perez Cadillac 0

22 Lance Stroll Aston Martin 0

Classifica Costruttori

1 Mercedes 333

2 Ferrari 255

3 McLaren 179

4 Red Bull 128

5 Alpine 60

6 Racing Bulls 59

7 Haas 21

8 Williams 11

9 Audi 6

10 Aston Martin 1

11 Cadillac 0