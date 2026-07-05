Grave incidente stradale a San Michele: muore un uomo di 65 anni

Alessandria – È di un morto il tragico bilancio di un gravissimo incidente stradale che si è verificato per cause in corso di accertamento stamane verso le 7 e mezza in frazione Astuti a San Michele all’altezza del Bennet dove due auto si sono scontrate e nell’impatto un uomo di 65 anni ha perso la vita. Ferita un’altra persona ricoverata in codice giallo in ospedale. Sul posto la Polstrada, il 118 e i Vigili del Fuoco. Il tratto della strada statale 10 “Padana Inferiore” è stato chiuso al traffico per consentire le operazioni di rilievo e di rimozione dei mezzi.