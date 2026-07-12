Incendio in un’azienda chimica a Rozzano: fiamme e colonna di fumo nera visibile da chilometri

Rozzano (MI) – Un incendio si è sviluppato nella mattinata di Domenica all’interno di un’azienda chimica in via Achille Grandi 9/11, a Rozzano, nell’hinterland sud milanese. La ditta, l’Ecolab, produce detergenti. Il rogo ha generato in pochissimi minuti un’alta e densa colonna di fumo nero, nettamente visibile a chilometri di distanza anche da diversi quartieri della zona sud del capoluogo lombardo. L’allarme alla centrale operativa è scattato esattamente alle 10.38. Sul posto sono prontamente intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco con autopompe e botti per domare le fiamme, contenere il rogo ed evitarne la propagazione alle strutture adiacenti. In via Grandi si sono precipitati anche i carabinieri per mettere in sicurezza l’area, gestire la viabilità e avviare i primi rilievi per chiarire l’origine dell’incendio. Secondo le informazioni iniziali, le fiamme hanno interessato alcuni bancali posizionati all’esterno del capannone.