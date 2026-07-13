Uomo travolto da un treno sulla M1 di Milano: circolazione bloccata

Milano – La metro M1 di Milano è stata chiusa tra le fermate di Pagano e Bisceglie nella mattinata di Lunedì 13 Luglio a causa di un uomo che è stato travolto da un treno nella stazione di Primaticcio. Secondo quanto riportato da Atm sul suo sito istituzionale si tratterebbe di un gesto volontario. Tutto è accaduto poco prima delle 10 sulla banchina in direzione Bisceglie. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare: i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La polmetro sta effettuando i rilievi per determinare l’esatta dinamica di quanto accaduto.