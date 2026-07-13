Il fumo invade gli appartamenti nella notte: paura a Milano per un incendio

Milano – Le fiamme e il fumo. Poi l’intervento dei Vigili del Fuoco. Un incendio ha interessato un appartamento al settimo piano di una palazzina al civico 54 di via Quarti a Milano, nella notte tra Domenica e Lunedì 13 Luglio. Il rogo, nel dettaglio, sarebbe stato innescato da un motore di un condizionatore. Le fiammo sono scopiate intorno alle 2 sul balcone dell’appartamento, per il momento non è chiaro cosa le abbia innescate. L’incendio ha causato una una densa colonna di fumo che ha invaso l’abitazione e alcuni appartamenti vicini, provocando un’evacuazione spontanea degli abitanti mentre sul posto stavano per intervenire i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. Il rogo è stato domato e spento in pochi minuti. Fortunatamente non si registrano né persone intossicate né feriti.