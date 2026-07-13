Un camionista di 56 anni è stato trovato morto nella sua cabina in Autostrada

Varazze (SV) – Un camionista tedesco di 56 anni è stato trovato morto a bordo di un mezzo pesante fermo in una piazzola di sosta sull’autostrada A10, tra Varazze e Arenzano in direzione Genova. La ditta per la quale lavorava non aveva più avuto sue notizie e aveva lanciato l’allarme non rilevando più movimenti del gps. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, i vigili del fuoco e i soccorritori del 118 con automedica e ambulanza della Croce verde Albisola. L’uomo è stato trovato senza vita, secondo i primi accertamenti sarebbe morto per cause naturali. Probabilmente ha avuto un malore ed è riuscito a fermarsi nella piazzola di sosta.