Ragazzina risucchiata in piscina a Sestri Levante: è gravissima al Gaslini

Sestri Levante (GE) – Sono critiche le condizioni di una ragazzina di 11 anni rimasta risucchiata nel pomeriggio nel bocchettone di aspirazione di una piscina a Sestri Levante. La giovaane si trovava nello stabilimento dei bagni Segesta con la mamma, sul lungomare Giovanni Descalzo, lo stesso che frequentava da anni, quando i suoi capelli sono rimasti impigliati nel bocchettone di aspirazione e lei trattenuta sott’acqua.Soccorsa dai presenti, è stata presa in carico dall’automedica e trasferita dalla Croce Rossa di Riva Trigoso alla piazzola di scambio per il decollo dell’elicottero dei vigili del fuoco che l’ha trasportata in codice rosso al Gaslini.Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i militari della capitaneria di porto che hanno interrogato i presenti e il bagnino, oltre ad avere sequestrato la piscina. Il prossimo step sarà acquisire i video delle eventuali telecamere dello stabilimento per ricostruire nel dettaglio cosa è successo alla piccola, di soli 11 anni, che oggi è ricoverata in condizioni critiche in rianimazione. Da quando è stata tirata fuori dall’acqua non ha mai ripreso conoscenza.