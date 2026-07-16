Risse, degrado e clienti pericolosi: chiuso un bar di Rapallo, serranda abbassata per 30 giorni

Rapallo (GE) – Liti frequenti, degrado e condizioni di sporcizia tali da creare allarme tra i residenti. Per questi motivi il questore di Genova ha disposto la sospensione per 30 giorni della licenza di un bar di via Galvani, a Rapallo.Il provvedimento è stato notificato mercoledì pomeriggio dagli agenti del commissariato di polizia di Stato di Rapallo, al termine di una serie di controlli che hanno evidenziato una situazione ritenuta fortemente pregiudizievole per l’ordine e la sicurezza pubblica. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, il locale era frequentato abitualmente da persone con numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, la persona e in materia di armi e stupefacenti, nonché per incendio, danneggiamento e rapine in ambito di bande giovanili. Tra gli episodi più gravi quello avvenuto nella notte del 31 maggio scorso, quando una lite iniziata all’interno del locale è poi degenerata all’esterno in una violenta aggressione. Due clienti si erano affrontati e uno dei due, un giovane tunisino, era stato colpito con un calcio al volto da un cittadino marocchino, riportando una prognosi di 27 giorni.