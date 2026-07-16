Scatta l’Rc auto per i monopattini: allarma rincaro sulle polizze

Milano –Solo un monopattino su 10 avrebbe già il targhino.Così l’obbligo di assicurazione Rc auto che scatta oggi sarebbe difficilmente praticabile. Inoltre c’è il rischio di rincari notevoli delle polizze. E’ il quadro che secondo i consumatori e gli operatori di settore si delinea da domani quando scatta l’obbligatorietà dell’assicurazione che arriva dopo l’obbligo della targa e, due anni fa, l’obbligo del casco.La polizza obbligatoria per il monopattino, per avere validità legale, deve riportare il codice del contrassegno identificativo del mezzo, ossia la targa, e già qui scattano i primi problemi – avverte Assoutenti – In base ai dati forniti dal Mit nei giorni scorsi, alla data del 30 giugno 2026 i contrassegni rilasciati a livello nazionale sono stati 133.135, con la conseguenza che poco più di un monopattino su 10 risulta oggi targato.Questo nonostante le multe previste da 100 a 400 euro in capo ai trasgressori. Il veicolo poi per ottenere targa e copertura assicurativa deve essere conforme alle disposizioni di legge (marcatura Ce, potenza, velocità massima, indicatori di direzione, ecc.), ma non c’è un libretto a testimoniarlo, circostanza che apre possibili contenziosi in caso di sinistro stradale, anche in presenza di regolare assicurazione.