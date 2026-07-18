Incendio del 21 Maggio alla videoteca a Casale: Arpa esclude effetti avversi per la popolazione

Casale Monferrato (AL) – L’incendio avvenuto lo scorso 21 Maggio in una videoteca di via dei Grani a Casale non ha determinato condizioni di contaminazione atmosferica tali da comportare effetti avversi per la popolazione residente nelle aree oggetto di verifica. In particolare dalle rilevazioni è emerso che le quantità di acido cloridrico erano inferiori al minimo valore rilevabile dallo strumento, i valori riscontrati per i composti organici totali erano compatibili con un fondo ambientale naturalmente presente. Il valore di monossido di carbonio corrisponde al valore massimo puntuale rilevato durante una serie di misure eseguite nell’arco di circa 10-15 minuti di campionamento. I risultati ottenuti indicano che gli effetti dell’incendio sulla qualità dell’aria sono risultati confinati all’area immediatamente davanti al sito interessato dall’evento e che, al momento del sopralluogo, non si sono evidenziate criticità ambientali significative nelle aree circostanti.