Incidente in Autostrada alle porte di Milano: tre chilometri di coda, coinvolti due bambini

Milano – Un pomeriggio di passione per gli automobilisti in transito lungo l’autostrada A4. Intorno alle 15.30 di Venerdì 17 Luglio, un brutto incidente stradale ha bloccato il traffico nel tratto compreso tra Milano Est e Cormano, in direzione Torino, provocando code chilometriche e pesanti disagi alla circolazione. Lo scontro ha visto coinvolte due vetture. L’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha mobilitato immediatamente i soccorsi, inviando sul posto due ambulanze in codice giallo. Il bilancio definitivo parla di cinque persone coinvolte, tra cui due bambini di 1 e 11 anni e un ragazzino di 15 anni. Fortunatamente, nonostante il grande spavento e la dinamica dell’impatto, nessuno dei coinvolti versa in gravi condizioni; i feriti sono stati stabilizzati sul posto e accompagnati in ospedale per accertamenti con traumi lievi. Sul luogo del sinistro sono intervenute tempestivamente le pattuglie della polizia stradale di Novate Milanese per effettuare i rilievi di rito, gestire il flusso veicolare e ricostruire l’esatta dinamica dello schianto.Il traffico sull’A4 è rimasto pesantemente congestionato per oltre un’ora, con le code che hanno raggiunto i tre chilometri di lunghezza, prima che i mezzi incidentati venissero rimossi e la carreggiata completamente liberata.