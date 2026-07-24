Camion in fiamme, traffico in tilt in autostrada: ancora chiuso tratto verso Livorno

Genova – Un altro veicolo in fiamme in autostrada. Dopo l’incendio nella notte sulla A10, Venerdì mattina, i vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 7.30 sulla A12, ed è stato chiuso il tratto tra Genova Est e il bivio A12/A7 verso Livorno, dove il traffico è ancora bloccato. Dalle prime informazioni si tratta di un tir a fuoco all’interno della galleria Monte Sperone. I pompieri sono accorsi dalla sede centrale con una squadra, il carro con il liquido schiumogeno antincendio e l’autobotte. Il tempestivo intervento ha permesso di limitare i danni. Intorno alle ore 8:30 si sono creati 3 km di coda nel tratto chiuso, verso levante, altri due tra Nervi e il bivio con la A7 verso Genova. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale, i vigili del fuoco ed i soccorsi meccanici, il 118 ha inviato l’automedica Golf 2 e un’ambulanza della Croce Bianca Bolzaneto con una missione in codice giallo. L’autista è riuscito a mettersi in salvo e fortunatamente nessun’altra persona è rimasta coinvolta.