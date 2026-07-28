Si allontana mentre la moglie parcheggia: uomo di 78 anni scomparso e ritrovato all’alba

Santo Stefano D’aveto (GE) – Lieto fine per la scomparsa di un uomo, ritrovato nella mattinata di oggi. Le ricerche erano iniziate nella mattinata di ieri ed erano riprese stamane per l’uomo di 78 anni che nel tardo pomeriggio di lunedì era scomparso da Santo Stefano d’Aveto. L’anziano si era allontanato dal centro del paese mentre la moglie parcheggiava l’auto. Nel pomeriggio sono intervenuti i vigili del fuoco e il soccorso alpino, che ha avviato le ricerche, continuate anche nella notte, con droni e il nucleo cinofili. Sul posto anche i carabinieri, la protezione civile e la Croce rossa locale. L’uomo è stato notato nella parte alta di Santo Stefano nel tardo pomeriggio, mentre si aggirava intorno a un noto bar della zona. Questa mattina, quando era previsto anche l’arrivo di un elicottero per monitorare dall’alto della zona, è arrivata la buona notizia: i volontari hanno ritrovato lo scomparso, vivo e in buona salute.