Incidente sull’autostrada Torino – Aosta a Volpiano: scontro tra due tir e un’auto, tre feriti e tratta chiusa

Volpiano (TO) – Un incidente si è verificato nella prima mattinata di oggi, giovedì 30 luglio 2026, sull’autostrada Torino-Aosta-Monte Bianco in direzione della Vallée poco prima dello svincolo di Volpiano. Il traffico è rimasto bloccato. Si è trattato dello scontro tra due tir e un’auto che ha provocato tre feriti, tutti non gravi. Uno è stato trasportato dai sanitari del 118 Azienda Zero in elisoccorso all’ospedale Cto di Torino, gli altri due in ambulanza all’ospedale di Chivasso.Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Torino Stura, gli agenti della polizia stradale di Torino-Settimo, che hanno eseguito i rilievi, e gli ausiliari Itp, che si sono occupati della viabilità e sono stati costretti a chiudere la tratta fra Settimo Torinese e Volpiano in entrambe le direzioni, con disagi per il traffico.