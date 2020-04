Piemonte “ventre molle” per la lotta al coronavirus

Da DemoS Alessandria

Il 21 febbraio la pandemia di Covid-19 si è abbattuta come uno tsunami sul nostro sistema sanitario. Una risposta rapida e adeguata di chi sta gestendo l’emergenza può fare la differenza tra il contenimento del contagio e l’aumento della diffusione del virus. Eppure qualcosa nella gestione del territorio non ha funzionato come sperato. ll Piemonte è una delle regioni più colpite, oggi seconda solo alla Lombardia per aumento di nuovi positivi. Il recente servizio andato in onda su Report, ha dimostrato come il Piemonte sta affrontando la pandemia.

“ Report ha mostrato la situazione ad un pubblico ancora più grande, ma non ha svelato nulla di diverso da ciò che famiglie e operatori sanitari testimoniano e giornalisti e reporter di tante testate denunciano dall’inizio della crisi”, sottolineano in una nota congiunta la coordinatrice regionale e provinciale di DemoS-Democrazia Solidale Elena Apollonio e Paola Ferrari.

Anche DemoS chiede il commissariamento della Sanità piemontese.

“Da giorni sosteniamo che in Piemonte le cose non vanno, i numeri dell’epidemia non tornano. Il dramma delle Rsa, che Report ha tralasciato, è la punta dell’iceberg di una gestione caratterizzata da incapacità di ascolto e sottovalutazione delle osservazioni critiche. Per questo anche noi chiediamo di azzerare tanto l’Unità di Crisi, quanto dei vertici socio-sanitari della politica regionale di centrodestra” affermano nel comunicato Apollonio e Ferrari.

