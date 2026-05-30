Caldo estremo negli uffici pubblici: FLP chiede interventi immediati per tutelare salute e sicurezza dei lavoratori

Da FLP Alessandria – La FLP – Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche – ha inviato in data odierna una nota ufficiale a tutte le Direzioni degli Enti del Comparto Funzioni Centrali delle province di Asti e Alessandria per richiedere urgenti verifiche sugli impianti di climatizzazione e raffrescamento presenti negli uffici pubblici.

Le temperature eccezionalmente elevate registrate già nel mese di maggio, con punte vicine ai 38/39 gradi, stanno infatti creando diffuse condizioni di forte disagio lavorativo all’interno di numerose sedi della Pubblica Amministrazione.

Negli ultimi giorni sono pervenute alla nostra organizzazione sindacale molteplici segnalazioni da parte dei lavoratori riguardanti uffici privi di adeguato raffrescamento, impianti non funzionanti oppure guasti da mesi senza ancora un intervento risolutivo.

La situazione desta particolare preoccupazione non solo per il benessere lavorativo, ma soprattutto per la tutela della salute del personale, considerato che condizioni climatiche di questo tipo possono comportare affaticamento, disidratazione, cali pressori, stress termico e, nei casi più gravi, veri e propri colpi di calore.

La FLP ha pertanto chiesto alle Amministrazioni interessate di:

• effettuare immediate verifiche tecniche sugli impianti;

• procedere rapidamente alle necessarie riparazioni;

• valutare l’installazione di ulteriori sistemi di raffrescamento ove necessari;

• adottare misure organizzative adeguate alle attuali condizioni climatiche;

• ampliare, laddove possibile, il ricorso al lavoro agile nelle situazioni più critiche.

La richiesta si fonda sulle disposizioni previste dal D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, che impone alle Amministrazioni il dovere di garantire ambienti salubri e condizioni lavorative adeguate.

Come FLP riteniamo fondamentale che il tema venga affrontato con tempestività e senso di responsabilità, nell’interesse dei lavoratori ma anche della qualità dei servizi resi alla cittadinanza.

Garantire ambienti di lavoro sicuri, vivibili e dignitosi significa infatti tutelare le persone che ogni giorno assicurano il funzionamento degli uffici pubblici e dei servizi dello Stato sul territorio.

FLP – Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

Segreteria Territoriale Asti – Alessandria