Uomo trovato sanguinante in strada a Torino San Salvario: portato in ospedale

Torino – Un peruviano ha raccontato di essere stato aggredito a scopo di rapina con coccio di bottiglia nella prima serata di ieri, in via Ormea a Torino. L’uomo è stato ritrovato in strada nelle vicinanze dell’incrocio con corso Dante mentre perdeva molto sangue dalla testa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118 Azienda Zero. Il ferito è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Molinette, dove è stato medicato per una ferita al cuoio capelluto. I militari dell’Arma hanno avviato gli accertamenti del caso per verificare la versione fornita dall’uomo e chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo il suo racconto, gli autori dell’aggressione sarebbero due uomini nordafricani.