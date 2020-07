Colpo da un milione di euro nell’astigiano, rubati caschi ed altri cimeli appartenuti ad Ayrton Senna

Isola d’Asti – Vi sono anche quattordici caschi indossati da Ayrton Senna nel bottino portato via dai ladri che hanno colpito in un’abitazione di frazione Mongovone ad Isola, nell’astigiano.

Il “colpo” è stato messo a segno nella casa di campagna di un collezionista astigiano i cui cimeli sono stati spesso oggetto di mostre ed iniziative benefiche, promosse non solo in Italia dall’Ayrton Senna Institute, una l’anno scorso ad Asti.

La persona proprietaria della casa risiede in città e solo sporadicamente soggiorna ad Isola per cui non vi è certezza di quando esattamente sia stato commesso il furto che è stato denunciato ai carabinieri, che conducono le indagini contando anche sulle immagini di telecamere presenti nella zona. Si tratta di cimeli e memorabilia appartenuti al grande campione brasiliano, alcuni dei quali erano destinati anche ad una prossima esposizione in fase di allestimento ad Imola che vedeva tra i promotori anche il dottor Claudio Costa, storico medico del Motomondiale.

Il danno, al momento, è impossibile da quantificare ma pare si parli almeno di un milione di euro.

La speranza della vittima del furto e degli appassionati è che la particolarità ed unicità degli oggetti possa favorire il recupero degli stessi magari posti in vendita su canali telematici internazionali alla ricerca della più ampia visibilità.