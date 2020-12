Due ladri e un ricettatore marocchini denunciati dai Carabinieri per il furto di una chitarra elettrica

Acqui Terme – I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Acqui Terme hanno deferito in stato di libertà per furto ed estorsione due marocchini, uno di 53 anno e l’altro di 36, e per ricettazione un altro marocchino di 38 anni, tutti con pregiudizi di polizia. I primi due avevano rubato dall’abitazione di un tossicodipendente con pregiudizi di polizia una chitarra elettrica con relativo amplificatore, richiedendo allo stesso trecento euro per averla indietro. I soldi non sono saltati fuori e la chitarra è sparita. L’hanno trovata gli uomini della Benemerita a casa del terzo marocchino, il ricettatore di 38 anni. Quanto recuperato è stato restituito dai Carabinieri all’avente diritto.