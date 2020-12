Alexala e Palazzo Rosso: uno IAT… in Comune

Alessandria – Agli Alessandrini non sarà probabilmente sfuggita una certa “operosità” sotto i portici del palazzo del Comune, in Piazza della Libertà, dietro alle vetrine ad angolo con via San Giacomo della Vittoria, che precedentemente erano state dell’ufficio Pisu – Informa Giovani.

Sono infatti in corso i lavori di allestimento di quello che sarà lo IAT (Informazione e Accoglienza Turistica) rinnovato di Alessandria, il punto informazioni turistiche che negli ultimi mesi risiedeva presso gli uffici di Alexala e che a breve, a seguito di accordo in convenzione con il Comune, potrà accogliere – in pieno centro e in posizione accessibile – i turisti che visiteranno la città, ci si augura numerosi, al momento della ripresa dopo il blocco causato dalla pandemia. Come già per molte altre azioni che sta realizzando l’ATL, questi mesi di forzata pausa turistica servono a ottimizzare la programmazione e preparare il territorio, in un quadro di insieme che punta a farne una vera destinazione turistica attraverso i progetti, sia con gli operatori privati, che con le amministrazioni e le istituzioni.

Gli accordi e gli step operativi infatti sono stati condotti tra l’ATL e l’Assessore al Turismo e Commercio Mattia Roggero che conferma che, se per la fine dell’anno è già prevista l’ operatività (garantita da presenza del personale in fase di allestimento e già in grado di dare reperibilità telefonica o a mezzo posta elettronica, in caso di richieste di informazioni), col nuovo anno – non appena i protocolli consentiranno nuovamente la mobilitazione turistica- si passerà alla apertura al pubblico con attività di front desk.

“La nostra idea è che lo IAT sia un punto centrale per erogare informazioni sul capoluogo di provincia, e al contempo favorire anche un naturale dialogo con l’anima commerciale della città, promuovendone le eccellenze artigianali ed enogastronomiche” dice l’Assessore Roggero, che aggiunge: “ma l’intenzione è anche che si ponga come un hub di diffusione di spunti e motivazioni di visita di tutto il territorio”.

Il Presidente di Alexala Pierluigi Prati conclude: “Sono felice che la collaborazione col Comune di Alessandria abbia portato a un passo in più, con la apertura di questo rinnovato servizio turistico, che si inserisce nel progetto ampio della nostra ATL, istituzionalmente previsto dalla Regione, di fornire una accoglienza professionale il più possibile capillare, aggiungendosi infatti agli altri IAT di Casale Monferrato (a breve anch’esso in spostamento presso gli spazi del Castello), e di Acqui Terme, nell’attesa della auspicata apertura anche di un nuovo IAT ad Ovada”.