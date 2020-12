Mentre ai Poveri Cavalieri di Cristo ben tre Diocesi della nostra provincia negano una chiesa per celebrare la Messa di Natale in Latino, gli islamici distruggono le statue della Madonna a colpi di machete

Alessandria (Max Corradi) – Siamo venuti a conoscenza che i nostri amici templari alessandrini, quelli veri, quelli del Sovrano Militare Ordine del Tempio, nonostante abbiano chiesto per tempo alla diocesi si Alessandria, a quella di Tortona e a quella di Acqui Terme di poter celebrare la Santa Messa in Latino lunedì 21 dicembre (ieri), in occasione del Solstizio d’Inverno in onore del Santo Natale, è stato loro risposto negativamente. Tutto ciò mentre un egiziano di 45 anni armato di machete ha distrutto una statua della parrocchia di Monteverde in provincia di Avellino senza che nessuno glielo impedisse, andando incontro ad una semplice denuncia da parte dei Carabinieri. Gli inquirenti hanno inoltre accertato che l’egiziano poco prima aveva distrutto una statua che si trovava nel cortile della parrocchia Nostra Signora delle Salette di via Fabiola. Avendo precedenti di Polizia, è stato arrestato per danneggiamento continuato aggravato. Ma non è finita in quanto a Verona, un palestinese di 31 anni regolare in Italia e titolare di un documento di viaggio per rifugiati rilasciato dal Belgio, ha mozzato le mani della statua della Madonna. A denunciare il fatto con un tweet è stato il parroco don Mirco Bianchi che ha postato la foto della statua sfregiata ed ha scritto: “Mozzate le mani della statua della Madonna a Verona. Si avvicina il Santo Natale eppure l’odio verso i simboli cristiani è in continuo aumento”. Non è tutto perché non più tardi di un mese fa un altro caso, con la decapitazione di Maria. Naturalmente la Chiesa non reagisce ma nega le chiese ai Templari.