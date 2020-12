Pallacanestro: la Serie A per la Bertram Derthona potrebbe presto diventare realtà

Tortona – Sette vittorie su sette, primo posto in solitaria e una convinzione da grande squadra che pare crescere sempre di più. È la Bertram Yachts Derthona che sembra aver intrapreso la giusta rotta per approdare alla massima serie. Obiettivo impensabile fino a qualche tempo fa invece adesso, attraverso un mix di giocatori di esperienza e di giovani leve e la guida tecnica di un allenatore di esperienza come Marco Ramondino, ex Novipiù Casale, il roster tortonese sembra procedere in campionato a vele spiegate.

La città di Tortona sulla pallacanestro pare proprio averci scommesso come prova, negli ultimi tempi, l’avvento del main sponsor Gavio a dare manforte al club.

Solo fino a una decina di anni fa nessuno avrebbe pensato agli obiettivi che avrebbe potuto raggiungere questa squadra, composta da un gruppo di amici tutti ex giocatori accomunati dalla volontà di mantenere con le unghie e con i denti il club in vita nelle categorie minori. Poi tutto è cambiato e adesso l’obiettivo pare proprio essere uno solo: la serie A1, la massima serie della pallacanestro insomma, un sogno che già aveva realizzato, una decina di anni fa, la Novipiù Casale di patron Cerutti. Adesso la Bertram Derthona potrebbe scrivere un’altra pagina importante nella storia della pallacanestro alessandrina.

Al momento la squadra, per i match casalinghi, gioca al PalaOltrepò di Voghera perché il PalaCamagna di Tortona non è attrezzato per la serie A2 ma anche questo ostacolo starebbe per essere risolto dato che i lavori per la Cittadella dello Sport, che comprenderà un palazzetto di capienza variabile, ma in grado ospitare fino a 5.000 persone in zona Regione San Guglielmo, a sud ovest di Tortona in direzione Rivalta Scrivia, sarebbero in procinto di iniziare.