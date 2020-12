A Novi la maggioranza va sotto: elezioni anticipate all’orizzonte

Novi Ligure (Franco Traverso) – Quando scriviamo che Novi è una città particolare, da conoscere bene, una città che si è sviluppata intorno ad un nucleo ottocentesco fatto della più raffinata borghesia massonica (la quarta Loggia italiana, La Confiance del 1747 con Maestro Venerabile Antonio Rivaro, era proprio quella di Novi che, in quel tempo, era capoluogo di provincia), per poi diventare una roccaforte comunista, sappiamo il fatto nostro perché questo quotidiano on line è impastato di novesità per cui crediamo di avere voce in capitolo. Gli unici che non conoscono la città sono quelli che la governano…, ovviamente male. Inoltre il sindaco Gianpaolo Cabella (nella foto) non sembra avere la forza per imporsi e infatti il vero sindaco – si dice – è suo nipote Giacomo Perocchio, mentre l’assessore Maurizio Delfino conduce le danze in una giunta che assomiglia sempre più ad un Salchiapone politico senza né capo né coda, voluto dal mandrogno Riccardo Molinari con la benedizione dell’altro mandrogno Ugo Cavallera.

Travolti da una sorta di delirio di onnipotenza hanno messo insieme un riso e fagioli che dopo un anno e mezzo circa si è dissolto, per cui, dopo l’incomprensibile licenziamento in tronco degli assessori Dolcino alle finanze e Cuccuru allo sport, la situazione è precipitata e il bellicoso leghista Marco Bertoli se n’è andato sbattendo la porta per costituire il nuovo gruppo consiliare “Solo Novi” insieme ai consiglieri Francesco Bonvini e Cristina Sabbadin. Ed è stato proprio questo il gruppo che lunedì sera in consiglio comunale ha iniziato la crisi di una maggioranza che, sulla rimodulazione delle tariffe Tari, è andata sotto: 8 a 9. A favore hanno votato il sindaco Cabella (Lega), il presidente del consiglio Poletto (FI), la vicepresidente Laura Baruffa (FI), la Lega con Giacomo Perocchio, Eleonora Gatti, Edoardo Moncalvi; Francesca Chessa per Forza Italia e Luciano Saracino per Fratelli d’Italia. Contro i tre di Solo Novi: Marco Bertoli, Cristina Sabbadin e Francesco Bonvini, insieme alla pattuglia del Pd con Rocchino Muliere, Simone Tedeschi, Luca Patelli, Stefano Moro, Alfredo Loiacono ed alla consigliera del M5S Lucia Zippo (nel grafico è tutto più chiaro).

Maggioranza battuta e palla al centro.

Ciò che è avvenuto non è di poco conto perché le grane per il Comune di Novi non sono una bazzecola col fallimento del Cit che pende come una Spada di Damocle e i quasi cinque milioni per il Terzo Valico che qualcuno vorrebbe dedicare al museo del cioccolato mentre qualcun altro – a ragione – darebbe la precedenza a realtà più concrete per risolvere una crisi senza precedenti dal dopoguerra che sta uccidendo quello che fu un gioiello di città.

Non sembra quindi azzardato scrivere che la giunta targata Molinari-Cavallera sia un totale fallimento. E, di fallimento in fallimento, non è neppure da sottovalutare la posizione dello stesso sindaco Cabella rinviato a giudizio per la vicenda Atm, l’azienda alessandrina dei bus e che ha coinvolto, senza distinzioni di sorta, amministratori ed esponenti di destra e di sinistra.

Trentuno in tutto gli indagati in un fallimento che era stato dichiarato nel luglio 2016.

La notizia dell’inchiesta era emersa a marzo dell’anno scorso, ma allora gli avvisi di garanzia si erano fermati a 22. I pm avevano chiesto al gip una proroga per approfondire alcune parti e concludere le indagini.

Tra gli indagati compare proprio Gian Paolo Cabella, che di Atm è stato presidente.

Le accuse vanno dalla violazione degli obblighi di vigilanza per i primi cittadini e per gli amministratori all’accusa di aver fatto operazioni per lo meno imprudenti.

Ora, dunque, tutto è in mano alla Procura che dovrà valutare i gradi di responsabilità.

Insomma, parafrasando un vecchio detto popolare, potremmo scrivere che, a Noeuve… una grana tira l’altra.