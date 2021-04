Covid: appena vaccinata muore d’infarto

Castel di Sangro (da Rete Abruzzo) – È stata trovata senza vita all’interno dell’abitazione, probabilmente uccisa da un infarto. È accaduto a Castel di Sangro dove un’operatrice socio sanitaria di 54 anni, Loreta Sciulli è morta a distanza di sei mesi da quella del marito (i due sono ritratti insieme nella foto). A dare l’allarme un familiare dopo che la donna non rispondeva al telefono. Sul posto è intervenuto il personale del 118 che non ha potuto fare altro che constatarne il decesso dovuto ad un improvviso infarto. Stessa sorte che era toccata al marito, Francesco Bellini, infermiere del distretto sanitario di Castel di Sangro, quando sei mesi fa si sentì male nel suo ufficio e morì. Da allora la donna non si era più ripresa e ieri, la sorte ha voluto che anche lei morisse allo stesso modo. Un dramma nel dramma per la comunità di Castel di Sangro dove la donna era apprezzata e benvoluta da tutti. Come previsto dal protocollo la morte della donna sarà segnalata all’Aifa (Agenzia italiana del farmaco), in quanto Loreta Sciulli che lavorava in una casa di riposo della zona, era stata appena vaccinata.