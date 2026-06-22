Peste suina africana: ordinanza del Piemonte per garantire le attività di contrasto

Torino – Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha firmato l’ordinanza che entra in vigore immediatamente e conferma per i prossimi 60 giorni le misure di eradicazione e sorveglianza della Peste suina africana già previste dall’ordinanza n. 7/2025 del Commissario straordinario nazionale. Il provvedimento garantisce la continuità delle attività di prevenzione, controllo ed eradicazione della malattia, evitando interruzioni in una fase particolarmente delicata per il territorio regionale. L’ordinanza consente infatti l’attività di abbattimento in controllo del cinghiale da parte delle Province e con il contributo del mondo venatorio, come reso necessario e urgente in relazione all’evoluzione epidemiologica registrata sul territorio e alla necessità di proteggere il patrimonio zootecnico piemontese e le attività economiche collegate alla filiera suinicola.