Pallacanestro Serie B: Fortitudo Alessandria cade a Firenze ed è matematicamente retrocessa in C Gold

Alessandria – La Fortitudo Alessandria è matematicamente retrocessa in C Gold. È stato questo, infatti, il verdetto giunto al termine della giornata di ieri del campionato di pallacanestro di Serie B1 maschile. I piemontesi si sono arresi fuori casa al Pino Basket Firenze 73-47. Miglior realizzatore, in casa Fortitudo, Pavone con dieci punti.

Una giornata, quella di ieri, caratterizzata da altri rinvii causa Covid: soltanto cinque partite si sono infatti disputate nel diciottesimo turno. Sono state rinviate a causa della positività riscontrate nei gruppi squadra di San Miniato, Cecina e Chiusi le seguenti partite: San Miniato – Omegna, Oleggio – Cecina e Chiusi – Faenza e così le gare da recuperare nel gruppo A salgono ad otto.

Per quanto concerne le partite giocate, la Libertas Livorno ha superato San Bernardino Alba 95-88. I toscani hanno così dimostrato di non aver risentito della partecipazione in Coppa Italia dove è stata eliminata in semifinale da Piacenza.

Il colpo del giorno lo ha firmato però Rimini che ha sbancato Piombino 76-75 negli ultimi secondi grazie a due tiri liberi di Simoncelli, miglior marcatore dei suoi con 14 punti. Il playmaker ha realizzato un 2/2 dalla lunetta a 10 secondi dalla fine poi Turel allo scadere ha fallito il tiro della vittoria.

Caduta Cesena ad Empoli, sconfitta 63-83 in un match in cui ha sempre dovuto inseguire. I toscani conquistano due punti d’oro e si rilanciano addirittura nella corsa playoff.

Continua il momento nero dell’Andrea Costa Imola crollata ad Ozzano: per gli emiliani è la settima sconfitta consecutiva. Grandi meriti ad Ozzano che domina il match sin dal primo quarto, terminato avanti 21-8.

Classifica:

Chiusi, San Miniato e Livorno 26; Rimini 24; Omegna e Faenza 22; Cesena 18; Oleggio, Imola, Firenze, Empoli e Cecina 14; Piombino, Alba e Ozzano 12; Alessandria 2

Programma recuperi: