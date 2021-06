Coronavirus: a Genova i primi casi di variante Delta

Genova – Sono circa 760.000 i liguri che hanno fatto almeno una dose di vaccino anti Covid e 400.000 quelli coperti dalla doppia dose. I ricoveri scendono sotto quota 50 con 11 persone in terapia intensiva. Ma l’attenzione non va abbassata, anzi. In Liguria sono, infatti, stati scoperti cinque nuovi casi di varianti Delta, ex “indiana”, dagli esperti del laboratorio nazionale dell’ospedale San Martino.Il problema delle varianti è monitorato giorno dopo giorno e nello studio a campione, iniziato la scorsa settimana, sono stati isolati cinque casi di variante Delta sui tamponi molecolari di pazienti genovesi. Secondo gli esperti, la sua diffusione, per il momento, è limitata a numeri molto bassi e non dovrebbe preoccupare la Liguria. Non è escluso che, nei prossimi giorni, convergano sul San Martino anche tamponi effettuati da altre Asl e ospedali liguri.