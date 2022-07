La riscossa del Monferrato, terra di eccellenze enogastronomiche e di baby sitter

Alessandria – Da circa vent’anni il Monferrato è riconosciuto patrimonio dell’Unesco, insieme a Langhe e Roero. La vacanza tra le colline del Monferrato è perfetta per le famiglie perché da un po’ di tempo a questa parte gli hotel offrono anche il servizio di baby sitter per chi volesse godersi con tranquillità una cena gourmet. Cose da fare nei dintorni non mancano. In questa zona dell’Appennino e in generale nel Monferrato sono in crescita i turisti stranieri alla scoperta di relax e itinerari ancora poco battuti. Passeggiate a cavallo, a piedi o in ebike, ma anche degustazioni dai produttori, corsi di cucina, pic nic nelle vigne o laboratori gourmet. E i più avventurosi possono andare a cercare l’oro (quello vero) nei torrenti della zona di Ovada.