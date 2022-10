Andare in treno per trifole

Asti – Col ritorno della Fiera Nazionale del Tartufo a Murisengo arriverà un treno storico delle Ferrovie dello Stato che partirà il 13 novembre dalla stazione di Porta Nuova di Torino, passando da Chivasso. Si tratta d’un treno Anni 30 “centoporte” e bagagliaio Piemonte. Fino a Chivasso viaggerà alimentato da corrente elettrica, poi sarà trainato da una locomotiva a gasolio. Raggiungerà le stazioni di Montiglio e Murisengo dove autobus e navette porteranno i turisti alla Fiera del Tartufo. Non mancheranno curiosità da vedere e assaggiare nel paese a confine con l’astigiano: dalla selezione dei tartufi del Centro Nazionale del Tartufo, ai seminari per illustrare meglio come si sviluppa il tubero. Sarà possibile anche far valutare i tartufi trovati, occasione per inaugurare una tartufaia didattica vicina alla torre romanica del paese. Il biglietto per il treno storico costa 30 euro andata e ritorno, con sconti per ragazzi e bambini. Il convoglio può caricare anche le biciclette e in stazione sarà organizzata una mostra fotografica e di modellismo ferroviario. La partenza da Murisengo è prevista intorno alle 16,40.