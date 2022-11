Con una lettera inviata al Presidente del Consiglio, Onorevole Giorgia Meloni, l’Associazione Culturale “Identità Italiana – Italiani all’estero”, rallegrandosi per la positiva conclusione del caso della giovane Alessia Piperno liberata e rientrata in Italia dall’Iran a seguito di un intenso e abile lavorio delle autorità diplomatiche italiane, ha richiesto al nuovo Governo Italiano un “deciso cambio di passo dell’attività governativa per un’effettiva, efficace, tempestiva e non sporadica azione di assistenza e supporto in favore dei cittadini italiani all’estero. Citando i casi del cooperante Onu in Colombia Mario Paciolla, dell’imprenditore Chico Forti detenuto negli Stati Uniti, dell’uomo d’affari, Andrea Costantino, impedito a tornare in Italia da Abu Dhabi, il Presidente Rovito scrive: “Questi tre casi sono la punta dell’iceberg d’una situazione che vede i nostri connazionali spesso vittime di pregiudizi anti italiani e dall’alto abbandonati o non sufficientemente o non tempestivamente tutelati dalle nostre rappresentanze diplomatiche locali. L’interesse nazionale si persegue anche tutelando i nostri connazionali all’estero.