L’impegno della Polizia di Stato nel controllo del territorio

Alessandria – La Questura di Alessandria prosegue coi servizi straordinari di controllo. Nella settimana appena scorsa, l’impegno, concentrato perlopiù nell’area della Stazione Ferroviaria e nel quartiere Cristo, ha riguardato le due serate di lunedì e mercoledì puntando alla prevenzione e contrasto della criminalità diffusa e dello spaccio di stupefacenti; nel contempo è stata posta l’attenzione sulla verifica di alcuni locali pubblici, in merito alle loro frequentazioni. Complessivamente sono stati impiegati 2 equipaggi supportati da 4 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte, da 5 unità della Polizia Ferroviaria della Sezione di Alessandria e da 2 unità cinofile della Polizia di Stato provenienti da Genova. Tutto ciò ha portato a identificare 104 persone, al controllo di 11 veicoli, di 5 locali pubblici nonché a irrogare a due soggetti sanzioni amministrative per la detenzione di stupefacente per fini personali col sequestro di 1,3 grammi di hashish.