Il Soggiorno Borsalino non poteva indire la gara d’appalto per la sua gestione: ecco perché

Alessandria (Piero Evaristo Giacobone) – Scusate se insisto ma mi chiamo Evaristo, e devo tornare sulla vicenda del Soggiorno Borsalino (casa di riposo) di Alessandria perché riteniamo che, essendo gestito da un ente pubblico, per la precisione un ex Ipab mai trasformato in altro perché coi bilanci in rosso pompeiano – e la legge vieta qualsiasi variazione della persona giuridica in queste condizioni – sia stato ceduto a privati a prezzo d’affitto basso in condizioni di predissesto. Inoltre, per il fatto che gli enti pubblici devono pubblicare le loro deliberazioni sui propri albi pretori e, on-line, nei loro siti istituzionali (Dlgs 33/2013 art 13-31), oltre a tutte le fasi dei procedimenti di gara d’appalto e soprattutto i bilanci – soprattutto gli enti pubblici sottoposti a controllo anche parziale dei Comuni (è sufficiente la nomina d’un amministratore perché si configuri tale fattispecie) – devono pubblicare tali atti anche nel sito on-line (Albo Pretorio) del Comune stesso. Ma così non è stato per il Borsalino in quanto nel 2022 fino a oggi non è stato pubblicato un solo bilancio e per il fatto che i pochi atti trovati sulla gara di cessione del Soggiorno Borsalino (valore della gara circa 150 milioni di euro per difetto) portano la firma per le parti che contano – tipo le decisioni di accettare o meno le offerte e aggiudicare la gara – di dipendenti interni o di consulenti a termine (poveri cristi che, se fortunati, raggiungono i 1500-1800 euro al mese di stipendio) e non del Presidente o dei membri del Cda – della serie: vai avanti tu che a me vien da ridere. Non è finita perché i professionisti, una truppa di avvocati, esperti di bilanci, commercialisti, e chi più ne ha più ne metta tanto paghiamo noi, che numerosi ronzano intorno alle spoglie della nostra Casa di Riposo, non sono quasi mai – o mai – tirati in ballo con nome e cognome. E soprattutto risulta che il Comune sia stato sempre tagliato fuori.

E io pago.