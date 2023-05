È Tornata la pioggia e gli agricoltori ringraziano

Torino – La prevista siccità, tanto paventata dai quei fenomeni di certi climatologi fannulloni che invece di andare in Tv dovrebbero finire una buona volta ai domiciliari, sembra passata e, dopo due giorni di pioggia, gli agricoltori tornano a sorridere. il deficit pluviometrico è ridotto dal 70% al 30% (dati di aprile) per cui tutti quelli che lavorano i campi dicono che questa pioggia è stata una manna dal cielo.

Qualche disagio nei campi c’è stato per la fienagione, ovvero lo sfalcio del fieno che si svolge durante il mese di maggio: la pioggia ha ritardato il taglio dell’erba in alcuni prati e ha creato qualche problema a chi non aveva ancora portato via il fieno sfalciato. Ma si tratta di effetti collaterali che non possono oscurare i benefici che l’acqua ha portato per l’agricoltura. Le ultime piogge sono servite alle aziende agricole che hanno visto rigenerarsi i terreni inariditi dalla lunga siccità. Meno rapidi gli effetti sul sistema di acque potabili per cui l’approvvigionamento avviene per ora con autobotti in alcuni Comuni, mentre per i Comuni che prelevano direttamente da fonti superficiali tipo torrenti, la situazione è molto migliorata. Ora bisogna prevedere i piazzamento di invasi e di vasche di raccolta per non perdere gran parte dell’acqua piovana che arriva.