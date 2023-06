Il Piemonte esporta sempre di più in Francia e la nuova logistica darà presto una mano

Torino – Le esportazioni del Piemonte in Francia sono “schizzate” a 8,2 miliardi nel 2022. L’euroregione Alpi-Mediterraneo, nata il 18 luglio 2006 con un protocollo d’intesa tra le Regioni italiane Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, e francesi Paca (Provence- Alpes-Côte d’Azur) e Auvergne Rhône – Alpes (AuRa) con i relativi sistemi camerali; il 10 ottobre 2007, a Bruxelles, era poi stato siglato il documento ufficiale che ne sanciva la nascita con l’obiettivo dichiarato di « rafforzare la cooperazione territoriale in ambito politico, economico e culturale, con la costituzione di un GECT-Gruppo Europeo di Associazioni Territoriali. Nel 2011 si sono aggiunte la Sardegna e la Corsica. Ed è stato costituito un Segretariato permanente, sotto forma di associazione senza scopo di lucro di diritto belga. In questi ultimi anni sottotraccia dell’Alp – Med, si sono comunque sviluppate molto le sinergie transfrontaliere che adesso potrebbero venir messe opportunamente a sistema anche grazie alla nuova logistica alessandrina e astigiana che darà le giuste gambe alle tante idee. Si sta costruendo la nuova linea ferroviaria Lione – Torino, c’è l’emergenza del traforo del Bianco che dev’essere gestita. Italia e Francia intuiscono che con la Germania in rallentamento e UK fuori dall’Europa, l’alleanza – a parte le liti tra Macron e Meloni – può diventare promettente. Il Trattato del Quirinale firmato il 26 novembre 2021 dal presidente francese Emmanuel Macron e dall’allora primo ministro Mario Draghi alla presenza di Sergio Mattarella spinge verso una collaborazione sempre più stretta. La voglia di fare è dimostrata anche da alleanze imprenditoriali importanti: nell’estate del 2022 è stata avviata un’alleanza nel settore della salute tra Institut Mérieux di Lione ed Exor di Torino. L’Alp-Med, dunque, può diventare un collante territoriale strategico perché l’euroregione assuma un protagonismo intelligente. Sulla mappa strategica andrà posizionato anche il Ceip, il Centro estero per l’internazionalizzazione del Piemonte. E la Nuova Logistica Alessandrina gioca una partita in casa.