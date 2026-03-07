Boero Yacht Coatings punto di riferimento internazionale nelle soluzioni vernicianti è partner tecnico di Ferrari Hypersail

Maranello (MO) – Boero Yacht Coatings, brand della divisione yachting di Gruppo Boero e punto di riferimento internazionale nelle soluzioni vernicianti professionali per yacht e superyacht, è partner tecnico di Ferrari Hypersail. Ci sono progetti che nascono per competere.

Altri nascono per ridefinire i limiti

Boero Yacht Coatings presenta oggi, nel corso di un evento istituzionale a Maranello, la partnership con cui si unisce nello sviluppo di Ferrari Hypersail, piattaforma di ricerca applicata alla vela ad alte prestazioni guidata dal Team Principal, Giovanni Soldini. La collaborazione nasce dall’incontro tra due realtà industriali tra le massime espressioni del Made in Italy nel mondo, accomunate da una tensione costante verso l’eccellenza e dall’ambizione di spingersi oltre i confini conosciuti. Spirito pionieristico, rigore e ricerca continua i principi operativi che guidano il progetto.

Ad accomunare i due brand una visione della performance come risultato ottenuto con metodo, disciplina e capacità di mettere in discussione soluzioni consolidate. Dove ogni scelta è misurata, ogni dettaglio verificato, ogni risultato diventa base per un’evoluzione successiva.

Da sinistra: Marcus Reynolds (Yachting Marketing Manager, Gruppo Boero), Carlo Palazzani (Head of Pilot Design Projects, Ferrari Centro Stile), Riccardo Carpanese (Group Marketing Director, Gruppo Boero), Giovanni Soldini (Team Principal Ferrari Hypersail)

Una partnership tecnica fondata sul metodo

Ferrari Hypersail è concepito come un laboratorio di innovazione estrema: un monoscafo destinato a competizioni di endurance oceaniche in cui ogni elemento viene sviluppato come parte di un sistema integrato.

In questo contesto, Boero Yacht Coatings contribuisce allo sviluppo di un sistema completo di verniciatura, progettato per operare in condizioni di massima sollecitazione e per integrarsi pienamente nell’architettura prestazionale dell’imbarcazione.

La sfida non è semplicemente proteggere la superficie, ma ripensare ogni applicazione in funzione della performance complessiva. L’ottimizzazione degli spessori diventa un fattore decisivo: ridurre il peso senza compromettere durabilità e controllo.

Il premium top coat utilizzato come finitura dell’intero ciclo applicativo, assume un ruolo strategico: è il punto di interfaccia tra ingegneria e ambiente, tra tecnologia e mare. Rendere ogni strato più sottile, mantenendone intatta l’efficacia, significa contribuire all’ottimizzazione dell’intero sistema in un’imbarcazione progettata per volare sull’acqua.

Le soluzioni adottate rappresentano un’evoluzione delle tecnologie di punta del brand, sviluppate per operare in un contesto di sperimentazione avanzata, dove ogni grammo e ogni micron incidono direttamente sul risultato finale.

“Ferrari Hypersail nasce per esplorare nuove frontiere della performance attraverso un approccio ingegneristico pienamente integrato. In questo contesto, la collaborazione con Boero Yacht Coatings ci ha permesso di sviluppare e integrare un sistema completo di verniciatura, progettato per garantire massima efficienza e affidabilità nelle condizioni estreme in cui l’imbarcazione sarà chiamata a navigare. Metodo, rigore e attenzione al dettaglio sono elementi comuni condivisi da Ferrari e Boero”.

“La partnership con Ferrari nell’ambito del progetto Hypersail rappresenta l’incontro tra due culture industriali orientate alla ricerca e al miglioramento continuo. Condividiamo un approccio fondato su precisione e responsabilità. L’esperienza maturata in questo progetto rafforza il nostro patrimonio di competenze e consolida la nostra capacità di portare innovazione concreta al mercato”.

Il limite non è un confine ma una sfida

Il progetto Ferrari Hypersail segna l’inizio di un percorso orientato alla sperimentazione continua e alla condivisione di competenze tra mondi industriali complementari. L’incontro tra metodo e ambizione apre una nuova fase di sviluppo destinata a generare valore ben oltre la singola competizione.