Tre feriti sulla A26 per un tamponamento a catena

Ovada – È di tre feriti non gravi il bilancio d’un tamponamento fra tre auto sulla A26 tra i caselli di Masone e Ovada in direzione nord, verso le 11 di stamane. A causa dell’incidente si è formato un chilometro di coda. Sul posto sono intervenuti due elicotteri: Grifo, decollato da Albenga, e un altro proveniente da Alessandria, oltre a due ambulanze della Croce Verde di Pra’ e della Pegliese, sono intervenute due pattuglie di Polstrada. Le condizioni dei feriti si sono rivelate meno gravi di quanto si temesse e gli elicotteri sono stati fatti rientrare. Secondo una prima ricostruzione dei fatti su cui stanno lavorando gli agenti della Polizia Stradale, si sarebbe trattato d’un tamponamento a catena fra tre auto. Una persona è rimasta incastrata tra le lamiere e per estrarla sono intervenuti i Vigili del Fuoco.