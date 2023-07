Tutti i club e gli allenatori che hanno vinto il Triplete

Milano (Red) – La letteratura calcistica è densa di curiosità legate a imprese titaniche ma anche ricca di record negativi, perché questo è lo sport più seguito al mondo e ogni campionato ha le sue squadre di riferimento. La storia del calcio ha attraversato tre secoli e ogni anno le scommesse sportive online presentano quote differenti sulle favorite per la vittoria del Triplete (nel calcio, la vittoria nei tre principali tornei: (campionato nazionale, coppa nazionale, champions league ottenuta da una squadra nello stesso anno sportivo), nel palinsesto sono racchiuse tutte le statistiche dei club che si affrontano, così come ogni singola competizione presenta i suoi record e curiosità. Dalla Serie C alla Serie A, dalla Champions ai Mondiali, le classifiche simboleggiano uno scrigno che racchiude tesori impreziositi da imprese eroiche, sorprese ma anche flop. Ecco tutti gli allenatori e le squadre che hanno vinto il Triplete nella storia del calcio.

Tutti i club che hanno vinto il Triplete

Ogni stagione rappresenta una nuova avventura e uno dei record che i club più forti cercano di eguagliare è la vittoria del triplete.

Nel 2023 anche il Manchester City è entrato nel club esclusivo delle squadre che hanno vinto il Triplete e per Guardiola questa è stata la seconda volta, dopo la vittoria con il Barcellona nella stagione 2008 – 2009.

Proprio i Blaugrana detengono il record di triplete vinti insieme al Bayern Monaco, perché sono le uniche due squadre che hanno bissato questo successo.

Nella stagione 1966 – 1967 il Celtic portò in Scozia questo risultato, mentre nel 1972 l’Ajax riuscì a compiere l’impresa. Un altro triplete è stato messo a segno dal PSV Eindhoven nel 1988, mentre nel 1999 Sir Alex Ferguson condusse il Manchester United nell’Olimpo europeo. L’unica squadra italiana che è riuscita a tagliare questo traguardo è l’Inter di Mourinho nel 2010.

Una delle curiosità più incredibili è che le due squadre più vincenti di Champions, ossia Real Madrid e Milan, rispettivamente con 14 e 7 titoli, ancora non sono riuscite a vincere il Triplete.

Tutti gli allenatori che hanno vinto il Triplete

Come già accennato, l’unico allenatore capace di vincere il Triplete due volte e con altrettanti club diversi è stato Pep Guardiola, ancora oggi considerato uno dei migliori allenatori di sempre.

Nel 1967 fu Jock Stein a condurre il Celtic alla vittoria di questa impresa, battendo in finale per 2 – 1 l’Inter. I Nerazzurri furono protagonisti in negativo anche nel 1972, perché persero la finale contro l’Ajax guidato da Stefan Kovacs, ed ecco la curiosità più intrigante: con il Triplete del City del 2023, l’Inter è la squadra che nelle tre finali Champions perse ha consentito agli avversari di vincere il Triplete.

Nel 1988 fu Guus Hiddink a vincere il Triplete con l’Ajax, mentre nel 1999 il capolavoro fu disegnato da Alex Ferguson alla guida del suo Manchester United.

Nel 2010 è arrivato finalmente il momento dell’Inter che diventa l’unica squadra italiana a vincere il Triplete, con Mourinho in panchina, mentre nel 2013 è la volta di Heynckes alla guida del Bayern Monaco. I bavaresi hanno bissato il successo nel 2020 con Flick, mentre il Barcellona ha vinto il Triplete nel 2009 con Guardiola e nel 2015 con Luis Enrique.

Per quanto riguarda le curiosità sugli allenatori che non hanno vinto il Triplete, Carlo Ancelotti non è mai riuscito a tagliare questo traguardo, nonostante sia l’allenatore più vincente in assoluto. Ancelotti ha vinto 4 volte la Champions in carriera, due volte con il Milan e due con il Real, inoltre, è riuscito nell’impresa di vincere lo scudetto in tutti i campionati europei più prestigiosi: Serie A, Liga, Premier, Bundesliga e Ligue 1. Tuttavia, i trionfi non si sono mai combinati nell’asse di vittorie Champions – Campionato – Coppa Nazionale.