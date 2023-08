Capriolo imprigionato in una rete salvato dai Pompieri

Varallo Sesia – Brutta avventura la mattina di giovedì 24 agosto per un capriolo incastrato in una rete paramassi a valle del viale pedonale che conduce al Sacro Monte. Una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta per liberarlo, quindi l’animale ancora molto giovane, impaurito ma fortunatamente illeso, è stato preso in cura dai volontari del Centro Recupero Animali Selvatici di Novara specializzati nella riabilitazione di fauna selvatica. Una volta esclusa la presenza di traumi o ferite, l’animale sarà rimesso in libertà.