Con l’auto investono un’orsa che riesce a raggiungere i suoi cuccioli per proteggerli

Vezzano (Trento) – L’incidente è avvenuto ieri sera alle 9 a Vezzano, in Valle dei Laghi, zona popolata da orsi, soprattutto mamme con cuccioli: un’orsa è stata travolta da un camion – secondo i primi riscontri sembra che il camionista abbia volutamente investito mamma orsa per ucciderla – che ha proseguito facendo perdere le proprie tracce. Leal (Lega antivivisezionista lombarda) ha raccolto alcune informazioni dai residenti del luogo che confermano come, con tutta probabilità, l’orso fosse una femmina con cuccioli e che i Forestali la stanno cercando per evitare che possa costituire un pericolo per gli abitanti. Gian Marco Prampolini, Presidente LEAL chiarisce: “LEAL ha chiesto un accesso agli atti. Quello che sta accadendo è solo un’ulteriore conferma dell’inadeguatezza della regione Trentino per la tutela degli orsi e la salvaguardia della popolazione. LEAL da anni si è unita al coro di etologi ed esperti di plantigradi che vedono nella realizzazione di corridoi faunistici l’unica via percorribile per mettere in sicurezza gli orsi, i cinghiali e la piccola fauna selvatica”. LEAL si augura che l’animale, se ferito, possa essere curato e rimesso in libertà lasciato, anche se la liberazione non rientra nelle modalità di gestione degli orsi della Provincia.

Grazie a questi passaggi privilegiati per la fauna si abbatterebbero i rischi per gli esseri umani che vivono sul territorio e diminuirebbero le possibilità di predazioni e d’incidenti stradali.