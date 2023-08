Verso mezzanotte un treno proveniente da Alessandria lanciato a tutta velocità ha travolto e ucciso cinque operai

Brandizzo – La tragedia si è consumata verso la mezzanotte di ieri: un treno in transito al binario 1 che viaggiava a 160 all’ora ha travolto cinque operai, dipendenti della società Sigifer di Borgo Vercelli, che stavano eseguendo dei lavori di sostituzione di alcuni metri di binari vicino alla stazione. Il più giovane aveva 22 anni il più anziano 52. Si tratta di Michael Zanera, 34 anni di Vercelli, Giuseppe Sorvillo, 43 anni di Brandizzo, Saverio Giuseppe Lombardo, 52 anni di Vercelli, Giuseppe Aversa, 49 anni di Chivasso, Kevin Laganà, 22 anni di Vercelli. Il gravissimo incidente si è verificato alle porte di Torino sulla linea Torino-Milano, in direzione del capoluogo piemontese. Con loro c’erano altri due colleghi, solo sfiorati dal convoglio e rimasti illesi. Sotto shock il macchinista, visitato da un’ambulanza sul posto e mandato a casa, che era in cabina con un collega. Era alla guida di un convoglio tecnico che stava trasportando una dozzina di vagoni da Alessandria a Torino. Dalle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della stazione, la Procura di Ivrea, che sta cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto, conta di potere acquisire importanti dettagli. I due operai rimasti illesi sono sotto osservazione in ospedale a Chivasso. Il macchinista del treno sarà probabilmente interrogato già in mattinata. Sul luogo dell’incidente sono al lavoro la Polizia Ferroviaria e i Carabinieri di Chivasso. Per i soccorsi si sono mobilitati ambulanze e Vigili del Fuoco. Il traffico ferroviario è stato momentaneamente sospeso lungo la linea Torino – Milano per consentire agli inquirenti di raccogliere elementi necessari per ricostruire l’esatta dinamica delk gravissimo incidente e stabilire eventuali responsabilità. Intanto Rfi ha attivato servizio sostitutivo con autobus fra Settimo Torinese e Chivasso. In particolare i treni regionali delle linee Torino-Milano, Pinerolo-Chivasso, Torino-Aosta, Biella-Torino e Chivasso-Alessandria sono sostituiti con servizio bus, così come i treni Intercity tra Milano e Torino che subiscono cancellazioni, limitazioni di percorso e sostituzioni con bus.

Foto Ansa