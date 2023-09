F1: una strategia vincente premia la Ferrari e Sainz

Marina Bay (Singapore) – È presto per cantare vittoria, ma la Ferrari ieri ha fatto centro dimostrando di esserci. Carlos Sainz ha vinto il Gran Premio di Singapore di Formula 1. Ha spezzato i record di invincibilità della Red Bull e ha battuto McLaren e Mercedes. Per il pilota spagnolo è la seconda vittoria. L’altra risale a Silverstone 2022. La Ferrari torna al successo dopo 434 giorni: l’ultima volta fu in Austria, merito di Charles Leclerc ieri danneggiato dalla safety car al 20° giro, ma ha consentito a Sainz di continuare in testa. Il pilota spagnolo ha preparato la gara nel modo migliore con forza e astuzia e la strategia l’ha favorito. Prossima tappa a Suzuka domenica prossima con le Rosse in cerca di conferme.