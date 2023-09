Torna Zerbo nell’Alessandria Calcio

Alessandria – Rinaldo Zerbo era stato licenziato in tronco giovedì 14 settembre ma ieri, forse dopo la scazzottata negli uffici dell’Alessandria Calcio dei giorni scorsi, è stato riassunto a dimostrazione del caos totale in cui versa la società Grigia sia in campo che in sede. Il dirigente tornerà a ricoprire il suo incarico di dirigente amministrativo del club. Secondo i bene informati il presidente Enea Benedetto avrebbe preso la decisione alla luce degli sviluppi della trattativa con possibili acquirenti del 15% delle sue quote per cui resterebbe col 45%. In questo modo si riassesterebbe l’organizzazione amministrativa anche per garantire i pagamenti degli stipendi e il rispetto delle scadenze federali.