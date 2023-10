Sondaggi: in Piemonte cresce il partito della Meloni, cala il Pd

Torino – Molti astenuti, avanza il centrodestra, cala il centrosinistra. Questa la fotografia che esce dal sondaggio realizzato da Ipsos negli ultimi due mesi in Piemonte. Cresce il Movimento 5 Stelle (dal 10,9% delle ultime politiche al 13,5%), cala il Pd (dal 20% al 19,1%), crolla il terzo polo (Azione + Italia Viva) che passa dall’8,7% al 5,6%. Ma il fenomeno politico in Piemonte – come in Italia – è Fratelli d’Italia: il partito della Meloni sfonderebbe il muro del 30% e (dal 26,9% al 30,2%). Un risultato che lascia poco spazio ai commenti, un successo assoluto. Sale anche la Lega di Salvini che passa dal 10,2% delle ultime politiche al 12,1%. Alla fine il centrodestra è al 48,9% mentre il centrosinistra scende al 24,7%, per un distacco di 24,2 punti, una voragine a danno d’un centrosinistra disorientato (guerra arabo-israeliana, divergenze interne praticamente su tutto, segreteria Schlein molto incerta che ha negato le primarie). L’unica carta da giocare per il partito della Schlein è recuperare una fetta di quelli che non votano.