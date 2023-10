La Regione Piemonte investe 5 milioni sulle start-up innovative

Torino (Ansa) – La Regione Piemonte ha approvato la delibera a firma dell’assessora al lavoro Elena Chiorino nella quale si destinano 5 milioni di euro per “Interventi di sostegno alla nascita delle start up” per gli anni 2023-2024, nell’ambito del nuovo Programma regionale Fse Plus 2021-2027, Fondo sociale europeo destinato a investire sulle persone. “Investire sulle start up innovative – ha sottolineato Chiorino – significa sostenere la crescita dell’innovazione e della competitività della nostra Nazione. Crediamo nella capacità delle persone di proporsi con idee d’impresa rivolte al futuro, destinando risorse alla fase iniziale di sviluppo per il successivo lancio sul mercato. l Piemonte si conferma – ha aggiunto – un modello virtuoso per la nascita delle start up: progetti che valorizzano lo spirito imprenditoriale, stimolano l’economia e creano nuova occupazione”.

“Le startup innovative – ha sottolineato il direttore generale di Finpiemonte, Mario Alparone – sono da sempre un’occasione di crescita e di evoluzione del nostro sistema imprenditoriale, che Finpiemonte, su mandato della Regione Piemonte, supporta con politiche di intervento in materia di ricerca, innovazione e sostegno alla competitività. Va in questa direzione la nostra partecipazione negli incubatori pubblici piemontesi, a supporto di progetti che mirano a un percorso completo di accompagnamento, passando da un’idea innovativa a un progetto imprenditoriale concreto, fino alla nascita della startup innovative e alle sue prime fasi di attività”.