Siamo già in campagna elettorale: Muliere festeggia le nozze d’antan di qualche novese

Novi Ligure (Franco Traverso) – Mi sono appena ristabilito da un brutto esaurimento nervoso ma devo occuparmi ancora di Novi e per questo motivo temo di subire una ricaduta. Ieri pomeriggio al centro Fieristico Dolci Terre di Novi il signor Sindaco di Novi Ligure Rocchino Muliere ha festeggiato le coppie di novesi che hanno compiuto 25, 50, 60 e 70 anni di matrimonio. Le coppie sposate da 70 anni erano tre; alla fine del pomeriggio il presentatore Lorenzo Dicati ha citato due signori che avrebbero festeggiato la loro longeva unione se non fosse che la moglie è morta alcuni giorni fa. Ci dispiace, ma quello che emerge è che Rocchino le studia tutte per farsi pubblicità, e anche stavolta abbiamo assistita all’ennesima manifestazione elettorale pagata dai contribuenti dove lui, con tanto di fascia tricolore, era all’ingresso e salutava tutte le coppie che accorrevano raggianti di felicità. Una volta accomodati nella sala ha fatto poi il suo sermone prima di uno spettacolo danzante che in pochi hanno potuto vedere perché ad altezza di sedia. Tutto ciò tutte le coppie si sono accalcate alla reception per ritirare la pergamena loro dedicata consegnata dai signori assessori e dalla fotogenica presidente del consiglio. Ma, ahimé, mancava il vice sindaco Simone Tedeschi che si è defilato forse perché ha finalmente capito che può buon ben scordarsi che Rocchino molli l’osso alle prossime elezioni in suo favore, in quanto è del tutto evidente che, prevedendo di andare a casa anzitempo, lui e i compagni hanno l’hanno già iniziata e lasceranno tutti a bocca asciutta. Almeno che non vinca il centro destra come è molto probabile. Alla fine quadratini di focaccia, una goccia di vino se proprio lo volevi ma acqua a volontà, quella di Novi che fornisce lo stipendificio ACOS (neanche una bottiglia di minerale).