Detenuto tenta il suicidio a Marassi: salvato in extremis dagli agenti

Genova – Tentato suicidio nel carcere di Marassi, dove un detenuto di 30 anni si è chiuso nella sua cella bloccando la porta e poi ha tentato di impiccarsi alla finestra. È stato salvato dagli agenti di polizia penitenziaria che hanno deciso di agire dall’esterno della sezione per tagliare il cappio, riuscendo a salvarlo in extremis. Il conto dei suicidi nei penitenziari italiani è arrivato già a sei dall’inizio dell’anno per quanto riguarda i detenuti, l’ultimo la scorsa notte a Cagliari, e uno per quanto riguarda gli operatori penitenziari. Lo scorso anno i suicidi in carcere sono stati 96 (89 reclusi e 7 agenti).