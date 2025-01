Calcio Serie A – Succede tutto nella ripresa: il Milan rimonta e batte il Como

Como (Como-Milan 1-2) – Nella 19a giornata di Serie A il Milan batte il Como in rimonta con le reti di Hernandez e Leao che rispondono al momentaneo vantaggio di Diao. Succede tutto nella ripresa: al 15’st Diao porta sull’1-0 la partita: salta un uomo, si accentra ed entra in area per poi scaricare un tiro sul primo palo. Tra il 25′ e il 35′ il Milan rimonta e va in vantaggio: prima Hernandez con una palombella dopo un corner e poi Leao imbeccato alla perfezione da Abraham che davanti al portiere lo supera con un tocco sotto. I Rossoneri salgono a quota 31 con una partita da recuperare a Bologna mentre il Como rimane nei bassifondi con l’amaro in bocca per un match perso dopo essere andati in vantaggio. Conceicao conquista la sua prima vittoria in trasferta dopo il pareggio interno col Cagliari di Sabato. Prossimo impegno per i Diavoli Sabato ore 18 con la Juventus mentre per Lariani Lunedi contro l’Udinese.

Como-Milan 1-2

Como (3-4-2-1): 30 Butez; 5 Goldaniga, 13 Dossena (40’st Gabrielloni), 2 Kempf; 77 Van Der Brempt, 26 Engalhardt (29′ Perrone), 33 Da Cunha, 16 Fadera; 10. Cutrone (45’st Belotti), 7 Strefezza (1’st Caqueret); 38 Diao (45’st Verdi). All. Fabregas.

Milan (4-2-3-1): 16 Maignan; 22 Emerson R, 23 Tomori, 26 Thiaw (22’st Gabbia),19 Hernandez; 4 Bennacer (1’st Musah), 29 Fofana (42′ Camarda); 11 Pulisic (1’st Jimenez)14 Reijenders, 10 Leao; 9 Morata (1’st Abraham). All. Conceicao.

Gol: st 15′ Diao (C), 31′ Hernandez (M), 34′ Leao (M).

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.

Foto da Goal Com