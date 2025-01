Pallacanestro Serie B – Partita equilibrata e la Junior Casale prevale di misura sul Derthona

Casale Monferrato (Junior Casale – Derthona Lab 58-61) -Arriva un’altra sconfitta per la Junior Casale che, nel derby col Derthona Lab, è sconfitta 58-61. Non bastano i 21 punti di un ispirato Giuliomaria o i 12 di Tambwe. Tortona prova a farsi valere a rimbalzo offensivo con Josovic che firma l’8-10 e Farias che lo segue a ruota portando coach Arioli al timeout, preme sull’acceleratore poi Formenti prova a suonare la carica dei Rossoblù e il primo quarto termina 14-21. La tripla di Di Meo inaugura il secondo quarto mentre dall’altra parte Tambwe serve un gioco da tre punti. Il terzo quarto inizia con i canestri di Tambwe e Farias, poi sale ancora in cattedra Di Giuliomaria e dopo 4’ di gioco sono i Rossoblù ad essere ancora avanti 43-41. È Tortona a muovere la retina per prima in questo ultimo periodo, poi Rosso e Giacomelli impattano sul 52-52: si alza l’intensità e le due formazioni si rispondono colpo su colpo. A metà quarto gli ospiti provano ad accelerare portandosi sul 54-58 e coach Arioli chiama timeout: i Rossoblù sono in piena difficoltà e faticano a trovare il fondo della retina. Tambwe per il -3, ma l’ultimo tiro si spegne sul ferro e Tortona conquista la vittoria 58-61.

Junior Casale – Derthona Lab 58-61 (14-21; 38-36; 48-50)

Junior Casale: Giacomelli 2, Bovo 2, Sirchia 5, Formenti 7, Avonto 2, Kabuya, Speroni, Raiteri, Di Giuliomaria 21, Tambwe 12, Rosso 7. Coach: Arioli.

Derthona basketball lab: Di Meo 5, Fogliato, Lisini 13, Farias 5, Albertinazzi 9, Korlatovic 6, Brizzi, Bellinaso 5 , Gatti 6, Bordoni, Josovic 8, Cisse 4. Coach: Ansaloni.

Foto DerthonaBasket.it