Trovato morto sui binari del tram con le gambe tranciate

Milano – Un uomo di circa trent’anni, che non aveva con sé i documenti, ma pare sia di origini sudamericane o nordafricane, è stato trovato morto stamane poco prima delle otto coricato di traverso ai binari del tram in Via dei Missaglia, in zona Gratosoglio, con le gambe tranciate. I soccorritori del 118 sono giunti sul posto con un’ambulanza e un’auto medica, ma non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul caso indagano gli agenti della polizia locale e quelli della polizia di Stato. La Procura ha disposto l’autopsia che potrebbe chiarire molti dubbi.

Foto Milano Today